Путин поручил дополнить УК по нарушениям при голосовании по Конституции

Ответственность за нарушения при голосовании по поправкам в Конституцию нужно приравнять к нарушениям на выборах президента России. Об этом на встрече с руководителями думских фракций заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, общероссийское голосование пройдет по подели закона о выборах главы государства, поэтому и ответственность за нарушения должна быть аналогичной.

«Поэтому [я] дал поручения внести соответствующие изменения в административный и уголовный кодексы», — сказал Путин.

Материал дополняется.