Неверов исключил пожизненное президентство после поправок в Конституцию

Сергей Неверов (Фото: duma.gov.ru)

Поправка в Конституцию России о президентских сроках не предусматривает пожизненное президентство. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передает «РИА Новости».

Он объяснил, что первым сроком будет считаться избрание на выборах после вступления в силу поправок в Основной закон. Более того, оценку этой поправке должен дать Конституционный суд.

«Да, она дает право в том числе и действующему президенту выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Право, а не пожизненную возможность оставаться на этой должности», — подчеркнул Неверов.

Депутат добавил, что это право имеет большое значение, учитывая, что в мире многое решается конкретной личностью, а перед Россией сейчас стоят важные задачи. Тем не менее, заключил он, судьбу всех поправок определят российские граждане.