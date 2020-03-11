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Поправки в Конституцию ,  
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Неверов исключил пожизненное президентство после поправок в Конституцию

Сергей Неверов (Фото: duma.gov.ru)

Поправка в Конституцию России о президентских сроках не предусматривает пожизненное президентство. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передает «РИА Новости».

Он объяснил, что первым сроком будет считаться избрание на выборах после вступления в силу поправок в Основной закон. Более того, оценку этой поправке должен дать Конституционный суд.

«Да, она дает право в том числе и действующему президенту выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Право, а не пожизненную возможность оставаться на этой должности», — подчеркнул Неверов.

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Депутат добавил, что это право имеет большое значение, учитывая, что в мире многое решается конкретной личностью, а перед Россией сейчас стоят важные задачи. Тем не менее, заключил он, судьбу всех поправок определят российские граждане.

Госдума 11 марта приняла в третьем чтении закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». В число изменений в Конституцию вошла поправка, дающая президенту России Владимиру Путину возможность принять участие в очередных выборах главы государства.

С данным предложением накануне выступила в ходе пленарного заседания депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Путин, в свою очередь, одобрил принятие поправки, если за нее проголосуют граждане России, а ее законность подтвердит Конституционный суд.

Теги: Госдума, президентский срок, поправки, Конституция
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