Синоптики допустили снег в Москве в выходные

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В предстоящие выходные в Москве похолодает, и в городе ожидаются мокрый снег и дождь, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«В Москву действительно идет похолодание. Думаю, что сегодняшний день будет последним настолько теплым — мы прогнозируем температуру на уровне плюс 7–9 градусов», — сказала синоптик. По ее словам, уже завтра показатели термометров начнут снижаться, а в выходные приблизятся к нулевой отметке.

«В субботу днем прогнозируется на уровне 0 градусов — плюс 5 градусов. А в воскресенье, несмотря на солнце, столбики термометров далеко не везде смогут преодолеть нулевую отметку», — рассказала Волосюк. В ночное время температура может снизиться до 0 градусов — минус 5 градусов, уточнила она.

По словам синоптика, в субботу в столичном регионе возможны мокрый мокрый снег и дождь, а в воскресенье в некоторых регионах области — «заряды снега». «В воскресенье, скорее всего, обойдется без осадков, однако на востоке столичной области не исключены заряды снега — кратковременный снег — и понижение температуры до минус 10–13 градусов», — уточнила она.

О предстоящем похолодании РБК также сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Понижение температуры в субботу приведет к тому, что возможен небольшой снег», — сказал он. При этом синоптик отметил, что снег быстро растает и его будет недостаточно, чтобы «кататься на лыжах и лепить бабу». По словам Вильфанда, днем в воскресенье будет около нуля, ночью — легкий мороз.