Девять человек пострадали в ДТП в Крыму

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Красногвардейском районе Крыма, сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, вечером на трассе «Джанкой-Симферополь» столкнулись Dewoo Lanos и микроавтобус Mersedes Sprinter. В автомобилях находилось 12 человек, в том числе один ребенок: девять человек в микроавтобусе и три человека в легковом автомобиле. Девятерых пострадавших доставили в ближайшее лечебное учреждение.

Ранее в Санкт-Петербурге в результате аварии с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей пострадали четыре человека, один из которых — ребенок. В Красногвардейском районе города столкнулись маршрутный автобус ПАЗ, который ехал пустым, Mitsubishi Lancer и Huyndai Solaris.