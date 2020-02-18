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Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Фото: Thea Jaeger / imagebroker.com / Global Look Press

В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сайта Downdetector.

Согласно данным карты сбоев, наибольшее количество жалоб из-за работы сети микроблогов поступило от пользователей из Великобритании, Франции, Германии, США и Японии. У большинства из них (84%) возникли проблемы с открытием сайта соцсети, еще 8% пожаловалиcь на работу приложения на устройствах Apple.

В России о сбоях сообщали жители Москвы, Петербурга, Пскова, Пензы.

О сбоях писали и пользователи соцсетей. В том числе они жаловались, что не могут войти в свою учетную запись.

РБК направил запрос в Twitter.

Ранее сбой в работе Twitter произошел 8 февраля. Тогда о проблемах сообщали пользователи из Великобритании, Испании, США, Франции и Германии.

Теги: Twitter, сбой, пользователи, новости РБК
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