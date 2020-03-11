Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 марта
USD ЦБ: 72,02 (+4,5) Quote, 10 мар, 13:54
Курс евро на 11 марта
EUR ЦБ: 81,86 (+6,02) Quote, 10 мар, 13:54
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 3158 человек Общество, 05:40 Би-би-си узнала о владении Назарбаевой арестованными домами в Лондоне Общество, 05:17 СМИ сообщили о разработке мобильных пунктов переписи населения в России Общество, 05:08 В Боливии зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом Общество, 04:31 У британского замминистра здравоохранения обнаружили коронавирус Общество, 04:06 Власти Афганистана освободят 1,5 тыс. талибов в рамках мирной сделки Политика, 04:04 Эксперты назвали последствия падения рубля для российских покупателей Экономика, 03:36 «Ведомости» сообщили о дефектных деталях на двух ракетах «Протон-М» Технологии и медиа, 02:56 В Японии допустили перенос Олимпиады на год или два Спорт, 02:46 В Турции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом Общество, 02:12 Девять человек пострадали в ДТП в Крыму Общество, 01:46 Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира Спорт, 01:44 СМИ сообщили о нападении на дом замгубернатора ЯНАО в Подмосковье Общество, 01:21 «Аталанта» впервые в истории вышла в четверьфинал Лиги чемпионов Спорт, 01:14
Вирус из Китая ,  
0 

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 3158 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае возросло до 80 778 человек, из них 3158 пациентов скончались и более 61 тыс. человек вылечились и были выписаны из больниц. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

За последние сутки в стране обнаружили 24 новых случая заражения и зарегистрировали 31 случай с подозрением на коронавирус. Также за это время в Китае от коронавируса скончались 22 человека — все в провинции Хубэй.

В Турции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Общество

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всем мире зафиксировано свыше 113 тыс. подтвержденных случаев заражения в более чем ста странах. Следом за Китаем по количеству заболевших идет Италия, затем Южная Корея, Иран, Франция и Германия.

Теги: коронавирус, Китай
Материалы по теме
В Боливии зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом
Общество
У британского замминистра здравоохранения обнаружили коронавирус
Общество
Ватикан из-за коронавируса закрыл для туристов собор Святого Петра
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter