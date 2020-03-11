Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 3158 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае возросло до 80 778 человек, из них 3158 пациентов скончались и более 61 тыс. человек вылечились и были выписаны из больниц. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

За последние сутки в стране обнаружили 24 новых случая заражения и зарегистрировали 31 случай с подозрением на коронавирус. Также за это время в Китае от коронавируса скончались 22 человека — все в провинции Хубэй.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всем мире зафиксировано свыше 113 тыс. подтвержденных случаев заражения в более чем ста странах. Следом за Китаем по количеству заболевших идет Италия, затем Южная Корея, Иран, Франция и Германия.