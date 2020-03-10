Председатель Европарламента самоизолировался после визита в Италию

Давид-Мария Сассоли (Фото: Roberto Monaldo / ZUMA Press / Global Look Press)

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли сообщил о решении отправиться на добровольный карантин в Брюсселе в качестве меры предосторожности из-за коронавируса, передает Reuters.

«Парламент продолжит работу по выполнению своих обязанностей. Никакой вирус не может блокировать демократию», — цитирует Сассоли агентство.

Подобные меры Сассоли предпринял после возвращения из Италии, где сейчас зафиксирована самая крупная вспышка коронавируса в Европе. Число погибших от вируса в Италии, по данным на 10 марта, превысило 400 человек. Заразившихся в стране уже более 9 тыс.

Лидеры политических фракций Европарламента выступили с призывом к странам ЕС объединить усилия в борьбе с распространением инфекции. Кроме того, в парламенте указали на необходимость выделения дополнительных денежных средств на исследование COVID-19.