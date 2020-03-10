Сингапурские врачи назвали новые симптомы коронавируса

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В Сингапуре врачи определи новые симптомы болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19. Они опубликовали результаты исследования в журнале Lancet.

Врачи рассказали, что у пациентов с коронавирусом вначале диагностировали лихорадку денге. По их данным, 57-летнего мужчину госпитализировали 9 февраля с повышенной температурой и кашлем. Количество тромбоцитов в его крови было пониженным, а рентгенограмма грудной клетки была нормальной. Его выписали после того, как экспресс-тест на лихорадку денге оказался отрицательным.

Однако затем он вернулся в клинику с постоянно повышенной температурой, еще большим уменьшением количества тромбоцитов, а также снижением числа лимфоцитов, кашлем и одышкой. Повторный тест на лихорадку денге был положительным. Но после рентгенограммы грудной клетки его проверили на коронавирус, и тесты показали положительный результат. Другие анализы выявили, что у него нет денге.