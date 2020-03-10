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Сингапурские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Luis Enrique Ascui / Getty Images

В Сингапуре врачи определи новые симптомы болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19. Они опубликовали результаты исследования в журнале Lancet.

Врачи рассказали, что у пациентов с коронавирусом вначале диагностировали лихорадку денге. По их данным, 57-летнего мужчину госпитализировали 9 февраля с повышенной температурой и кашлем. Количество тромбоцитов в его крови было пониженным, а рентгенограмма грудной клетки была нормальной. Его выписали после того, как экспресс-тест на лихорадку денге оказался отрицательным.

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Однако затем он вернулся в клинику с постоянно повышенной температурой, еще большим уменьшением количества тромбоцитов, а также снижением числа лимфоцитов, кашлем и одышкой. Повторный тест на лихорадку денге был положительным. Но после рентгенограммы грудной клетки его проверили на коронавирус, и тесты показали положительный результат. Другие анализы выявили, что у него нет денге.

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Во втором случае 57-летней женщине также диагностировали лихорадку денге после положительного результата теста, но затем анализы выявили у нее новый коронавирус. У пациентки были повышенная температура, боль в мышцах, легкий кашель, диарея, но через два дня ее состояние ухудшилось.

«Отказ учитывать COVID-19 из-за положительного результата быстрого теста на лихорадку денге имеет серьезные последствия не только для пациента, но и для общественного здравоохранения», — заявили врачи. Доктора отметили, что важно распознавать ложноположительные результаты на лихорадку денге.

По данным ВОЗ, случаи заражения коронавирусом обнаружены в 104 странах. В КНР, по информации китайских властей, зарегистрировано более 80,7 тыс. заболевших, во всем мире число инфицированных превышает 113,3 тыс. человек. Число жертв коронавируса достигло 4009.

Теги: Сингапур, коронавирус, симптомы, врачи
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