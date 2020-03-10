Минсельхоз заявил об отсутствии ожиданий роста цен на основные продукты

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Министерство сельского хозяйства не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне снижения курса рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минсельхозе отметили, что возможен рост цен на продукцию, которую не производят на территории России из-за природных условий. По данным ведомства, доля импортной составляющей в российской продукции незначительна.

В министерстве сообщили, что аграрии заранее подготовлены к сезонным полевым работам, а основные импортные товары для весенней кампании уже закупили.

Развал сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти привел 9 марта к сильнейшему с 1991 года падению цен на нефть. Стоимость нефти марки Brent упала на 30%. В результате курс доллара к рублю вырос на 8,6%. На Forex он превысил 75 руб., однако затем снизился до 74,9 руб. Евро торговалось на отметке около 85 руб.