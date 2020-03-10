Минсельхоз заявил об отсутствии ожиданий роста цен на основные продукты
Министерство сельского хозяйства не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне снижения курса рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минсельхозе отметили, что возможен рост цен на продукцию, которую не производят на территории России из-за природных условий. По данным ведомства, доля импортной составляющей в российской продукции незначительна.
В министерстве сообщили, что аграрии заранее подготовлены к сезонным полевым работам, а основные импортные товары для весенней кампании уже закупили.
Развал сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти привел 9 марта к сильнейшему с 1991 года падению цен на нефть. Стоимость нефти марки Brent упала на 30%. В результате курс доллара к рублю вырос на 8,6%. На Forex он превысил 75 руб., однако затем снизился до 74,9 руб. Евро торговалось на отметке около 85 руб.