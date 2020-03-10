Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
Эпидемия страха: как не паниковать из-за коронавируса Стиль, 11:30 Турнир с участием Медведева и Надаля в США отменили из-за коронавируса Спорт, 11:27 Роспотребнадзор посоветовал не ездить в общественном транспорте в час пик Общество, 11:26 Рубль и нефть резко подешевели. Почему с Bitcoin все будет еще хуже Крипто, 11:24 ЦБ заявил об отсутствии на российском рынке «откровенных слабаков» Экономика, 11:08 Карстен Бредемайер — РБК: «Попробуй обнять собеседника до смерти» Pro, 11:01 Вирус и война: ждет ли российскую экономику новый 2014 год Мнение, 11:01 Минсельхоз заявил об отсутствии ожиданий роста цен на основные продукты Экономика, 10:59 «На краю могилы»: как HP и Xerox делят увядающий рынок печати — Bloomberg Pro, 10:59 Эксперты увидели в поправках Конституции переход к «новому режиму» власти Политика, 10:57 ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств Финансы, 10:49 В Тюмени полицейского нашли мертвым на рабочем месте Общество, 10:46 Сотрудница банка в Хабаровске прогнала угрожавшего ножом грабителя Общество, 10:39 Рабочая группа перепишет конституционную поправку о детях Общество, 10:27
Экономика ,  
0 

Минсельхоз заявил об отсутствии ожиданий роста цен на основные продукты

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Министерство сельского хозяйства не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне снижения курса рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обвал на фондовом и валютном рынках в России. Онлайн-трансляция
Финансы

В Минсельхозе отметили, что возможен рост цен на продукцию, которую не производят на территории России из-за природных условий. По данным ведомства, доля импортной составляющей в российской продукции незначительна.

В министерстве сообщили, что аграрии заранее подготовлены к сезонным полевым работам, а основные импортные товары для весенней кампании уже закупили.

Развал сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти привел 9 марта к сильнейшему с 1991 года падению цен на нефть. Стоимость нефти марки Brent упала на 30%. В результате курс доллара к рублю вырос на 8,6%. На Forex он превысил 75 руб., однако затем снизился до 74,9 руб. Евро торговалось на отметке около 85 руб.

10 марта на открытии торгов на Мосбирже курс доллара составил 72,99 руб., курс евро — 82,48 руб. 

Теги: Минсельхоз, цены на нефть, курс рубля, повышение цен
Материалы по теме
ЦБ начал продажу валюты на фоне обвала цен на нефть
Экономика
Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter