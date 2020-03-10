Сотрудница банка в Хабаровске прогнала угрожавшего ножом грабителя

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В Хабаровске сотрудница банка оказала сопротивление грабителю с ножом, сообщил РБК старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

По его словам, в 09:00 по местному времени (02:00 мск) в отделение банка на улице Краснореченской вошел неизвестный с ножом. В офисе в тот момент находились кассир в отдельном помещении и офис-менеджер.

«Подошел к офис-менеджеру, достал некую емкость с, предположительно, горючей жидкостью, потому что специфический запах пошел, вылил какую-то часть на голову менеджера и потребовал денежные средства. Для большей убедительности достал нож», — заявил Блинов.

Женщина оказала сопротивление, в ходе борьбы он порезал ей руку. Госпитализация пострадавшей не потребовалась. С места происшествия злоумышленник скрылся, ничего не похитив. Он разыскивается.

15 января четверо неизвестных пытались ограбить отделение финансово-кредитной организации на улице Савушкина в Санкт-Петербурге. Злоумышленники скрылись без денег, после того как сотрудники банка оказали сопротивление.