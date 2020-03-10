Путин объяснил заявление Зеленского по Освенциму конъюнктурой в Киеве

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС сказал, что заявление лидера Украины Владимира Зеленского о том, что Освенцим освобождали украинцы, обусловлено текущей политической конъюнктурой.

«Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это — конъюнктура сегодняшнего дня», — сказал Путин. Глава государства также предположил, что Зеленскому «хочется быть таким благообразным» для руководства Польши, которое, по мнению Путина, совершает очень большую ошибку.

По его словам, попытки исказить историю являются «плевком в лицо» для людей, которые сражались против нацизма.

Путин также выразил мнение, что жители Украины «боятся раскрыть рот» в ответ на такие заявления, поскольку сразу «преследование начнется».