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Политика ,  
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Путин объяснил заявление Зеленского по Освенциму конъюнктурой в Киеве

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС сказал, что заявление лидера Украины Владимира Зеленского о том, что Освенцим освобождали украинцы, обусловлено текущей политической конъюнктурой.

«Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это — конъюнктура сегодняшнего дня», — сказал Путин. Глава государства также предположил, что Зеленскому «хочется быть таким благообразным» для руководства Польши, которое, по мнению Путина, совершает очень большую ошибку.

По его словам, попытки исказить историю являются «плевком в лицо» для людей, которые сражались против нацизма.

Нарышкин обвинил Зеленского в погружении в украинский национализм
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Путин также выразил мнение, что жители Украины «боятся раскрыть рот» в ответ на такие заявления, поскольку сразу «преследование начнется».

Во время визита в Польшу по случаю памятных мероприятий в честь освобождения концлагеря Зеленский напомнил о роли украинцев в произошедшем. Лидер Украины заявил, что концлагерь освобождал ударный батальон 100-й Львовской дивизии в составе 1-го Украинского фронта.

Директор Службы внешней разведки России и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, комментируя слова Зеленского, заявил, что украинский лидер «все больше погружается в идеи украинского национализма». По словам директора СВР, президент Украины забыл, что части Красной армии назывались по принципу географического места (где формировалась часть) или по географическому направлению главных ударов.

Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, история, Освенцим
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