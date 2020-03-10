Эксперт назвал возможные последствия падения курса рубля для россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в интервью газете «Вечерняя Москва» рассказал о том, как падение рубля к доллару и евро на международном валютном рынке Forex, которое случилось накануне после обвала цен на нефть, отразится на жизни россиян.

«Я пессимист, поэтому убежден в том, что падение рубля продолжится. Прежде всего, связано это с отказом от соглашения с ОПЕК. Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения», — сказал Юденков.

Он отметил, что очевиднее всего падение рубля отразится на поездках за границу. Говоря об введении ограничительных мер связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, эксперт заявил, что эти ограничения коснутся всех. При этом он не смог спрогнозировать масштаб падения рубля в ближайшей перспективе, так как существует множество различных вариантов и допущений.

По словам Юденкова, на сегодняшний день рынки развиваются настолько нелинейно и разнонаправлено, в связи с чем указал на невозможность делать какой-то определенный прогноз.

Во вторую очередь, по мнению Юденкова, могут подняться цены на импортные товары, в том числе автомобили, технику и одежду. По словам эксперта, инфляция для Центробанка станет серьезным испытанием.

Также специалист указал на возможное снижение покупательной способности россиян, однако, по его словам, радикального подорожания товаров ожидать не стоит. В частности, он имел в виду продукты первой необходимости, а также такие продукты, как молоко, зерно, яйца и бытовые товары.

9 марта нефтяные котировки обрушились на фоне несостоявшейся сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Доллар торговался на уровне 72,4 руб., а затем превысил 75 руб. Курс евро вырос до 82,37 руб. В свою очередь, российская валюта ускорила свое падение к основным мировым валютам. На валютном рынке Московской биржи торги 9 марта не проводились из-за выходного дня.