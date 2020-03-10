Мадуро анонсировал начало военных учений в Венесуэле

Военные учения стартуют в Венесуэле, сообщил на своей странице в Twitter президент страны Николас Мадуро.

«Начинаем вторую фазу учений «Щит 2020» во имя мира, независимости и неприступности нашей родины», — написал Мадуро.

По его словам, вооруженные силы развернуты в штатах Миранда, Апуре, Боливар, а также в столичном округе.

В январе глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин говорил об отсутствии у Москвы планов проводить совместные военные учения с Каракасом. В частности, он говорил о том, что страны ведут военно-техническое сотрудничество в соответствии с соглашением 2001 года, по которому российские специалисты ремонтируют и обслуживают в Венесуэле поставленную из России военную технику. Щетинин также указывал, что главная цель Москвы заключается в поддержании обороноспособности Венесуэлы и подготовке национальных кадров.

Как писало издание El Nacional, в текущем году первые учения Венесуэла планировала провести 15 и 16 февраля. Мадуро говорил о том, что маневры направят на подготовку обороны крупных городов.