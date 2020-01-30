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В МИДе сообщили об отсутствии планов проведения учений с Венесуэлой

Россия не планирует совместные военные учения с Венесуэлой. Об этом сообщил глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в интервью «РИА Новости».

«Ни о каких совместных военных учениях речи не идет», — сказал он. По его словам, Москва и Каракас ведут военно-техническое сотрудничество в соответствии с соглашением 2001 года, по которому российские специалисты ремонтируют и обслуживают в Венесуэле поставленную из России военную технику.

Щетинин отметил, что главная цель Москвы в сотрудничестве — поддержание обороноспособности Венесуэлы и подготовка национальных кадров.

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По информации издания El Nacional, первые военные учения в текущем году Венесуэла проведет 15 и 16 февраля. Президент страны Николас Мадуро сообщил, что маневры будут направлены на подготовку обороны крупных городов.

Теги: Венесуэла, оборона, учения
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