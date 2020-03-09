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Семь иранцев умерли от употребления метанола для защиты от коронавируса

Фото: Babak Jeddi / Keystone Press Agency / Global Look Press

В иранском городе Ахваз умерли семь человек, которые употребляли промышленный алкоголь для защиты от коронавируса. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заместителя прокурора города Али Биранванда.

В результате употребления непищевого алкоголя пострадали еще четыре человека — они потеряли зрение. По словам Биранванда, количество смертей из-за отравления алкоголем может увеличиться.

Как отмечает издание Rudaw, погибшие и пострадавшие употребляли метанол.

По данным Министерства здравоохранения Ирана, всего в стране зафиксировано более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом, передает IRNA. При этом 2394 пациента выздоровели, а умерли от болезни 237 человек.

В качестве меры по предотвращению распространения коронавируса власти Ирана временно освободили около 70 тыс. заключенных в стране. По словам председателя Верховного суда Эбрахима Раиси, власти также приняли необходимые меры, чтобы освобожденные из тюрьмы не создали угрозу для общества.

Теги: метанол, коронавирус, Иран
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