Цены на нефть WTI на электронных торгах в упали на 23%

Фото: Mark E. Gibson / Danita Delimont / Global Look Press

Цены на апрельские поставки сырой нефти марки West Texas Intermediate (WTI) на электронных торгах упали на 23%, до $31,75. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

По состоянию на 11:30 мск майские поставки Brent подешевели на 21%, до $35,74.

В США автоматически остановились электронные торги фьючерсами S&P 500 после падения индекса на 4,9%. Торги остановились на уровне $2,819.

Нефтяные котировки обрушились на фоне сообщений о неспособности стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи. Вместе с падением цен на нефть выросли курсы американской и европейской валют. Курс доллара превысил 75 руб., евро торгуется на отметке около 85 руб.