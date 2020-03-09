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Цены на нефть WTI на электронных торгах в упали на 23%

Фото: Mark E. Gibson / Danita Delimont / Global Look Press

Цены на апрельские поставки сырой нефти марки West Texas Intermediate (WTI) на электронных торгах упали на 23%, до $31,75. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

По состоянию на 11:30 мск майские поставки Brent подешевели на 21%, до $35,74.

В США автоматически остановились электронные торги фьючерсами S&P 500 после падения индекса на 4,9%. Торги остановились на уровне $2,819.

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Теги: нефть, электронные торги
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