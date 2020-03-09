В США остановились электронные торги фьючерсами S&P 500

Фото: Michael Nagle / Keystone Press Agency / Global Look Press

В США автоматически остановились электронные торги фьючерсами S&P 500 после падения индекса на 4,9%. Соответствующие данные размещены на MarketWatch.

В результате падения индекса торги остановились около 20:50 по местному времени 8 марта (04:50 мск 9 марта), позднее, в 22:18 по местному времени 8 марта (05:18 мск 9 марта) они возобновились на некоторое время. Однако по состоянию на 22:30 по местному времени 8 марта (05:30 мск 9 марта) торги вновь остановились на уровне $2,819.

Ранее стало известно, что нефтяные котировки обрушились на фоне развала сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Рубль обвалился почти до 75 руб. за доллар.