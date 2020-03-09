Власти Китая сообщили о 22 оставшихся под завалами рухнувшего отеля

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Под завалами рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля остаются 22 человека, спасательная операция продолжается. Об этом сообщает местное издание National Business Daily со ссылкой на данные властей города.

«В настоящее время 22 человека [из 71] все еще разыскиваются [под завалами] спасателями», — говорится в сообщении.

Здание отеля обрушилось 7 марта. По данным NBD, всего под завалами находился 71 человек, 49 из них уже извлекли, девять человек скончались. Как передает другой местный портал JCRB, число жертв обрушения увеличилось до десять человек. Телеканал CGTN ранее сообщал о 50 человек, извлеченных из-под завалов.

Отель превратили в карантинный центр для тех, у кого подозревают на наличие нового типа коронавируса, и тех, кто тесно контактировал с больными.