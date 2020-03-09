Депутат Рады заявил о планах приехать на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива приедет в Москву на Парад Победы 9 мая. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

«75-я годовщина — это, действительно, та дата, которая вызывает огромное уважение <...> Наша фракция обязательно будет праздновать, чествовать память великой Победы и присутствовать в Москве на параде», — заявил Кива.

Кива добавил, что празднование 75-летия Победы может стать шансом для сближения Москвы и Киева и урегулирования ситуации на Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение на мероприятие в честь 75-летия Победы в Москве украинскому лидеру Владимиру Зеленскому еще не выслали.