Осужденный в Донецкой народной республике (ДНР) за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев заявил, что Киев проиграл войну за Донбасс. Об этом он рассказал в интервью украинскому «Пятому каналу».

«Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть», — отметил Асеев. По его словам, за время конфликта в Донбассе выросло целое поколение людей, воспитанных на других ценностях, а в школах и вузах там изучают подвиги ополченцев. «Вопрос надо ставить по-другому: готовы ли мы получить этот Донбасс?», — заявил журналист.

По мнению Авсеева, Украине не нужны участвовавшие в конфликте на стороне ДНР и ЛНР. Журналист отметил, что их следует вывезти в Россию, после чего Киев должен получить контроль над границей.

В 2019 году Авсеева в Донецкой народной республике обвинили в шпионаже и приговорили к 15 годам лишения свободы. В декабре в рамках обмена заключенными он вернулся на родину.