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Политика ,   Сделано для агрегаторов 
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Осужденный в ДНР за шпионаж журналист назвал проигранной войну в Донбассе

Осужденный в Донецкой народной республике (ДНР) за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев заявил, что Киев проиграл войну за Донбасс. Об этом он рассказал в интервью украинскому «Пятому каналу».

«Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть», — отметил Асеев. По его словам, за время конфликта в Донбассе выросло целое поколение людей, воспитанных на других ценностях, а в школах и вузах там изучают подвиги ополченцев. «Вопрос надо ставить по-другому: готовы ли мы получить этот Донбасс?», — заявил журналист.

По мнению Авсеева, Украине не нужны участвовавшие в конфликте на стороне ДНР и ЛНР. Журналист отметил, что их следует вывезти в Россию, после чего Киев должен получить контроль над границей.

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В 2019 году Авсеева в Донецкой народной республике обвинили в шпионаже и приговорили к 15 годам лишения свободы. В декабре в рамках обмена заключенными он вернулся на родину.

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В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может отказаться от проведения с Москвой переговоров по Донбассу, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год. Украинский лидер отметил, что у него есть несколько планов на случай отказа от переговоров с Россией, но не пояснил, в чем они заключаются.

Теги: Украина, Донбасс
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