Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Украины в День Победы

Сенатор Алексей Пушков заявил, что лидерам западных стран ни к чему ехать в Киев на День Победы, так как Украина отказалась от отмечать этот праздник. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Так он прокомментировал слова бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина, который заявил, что если лидеры стран приедут на Парад Победы только в Москву, то это будет катастрофой.

«Катастрофа для Украины — не праздник в Москве, а сумятица в Киеве», — сказал сенатор.

Пушков напомнил, что, по словам главы украинского МИДа Вадима Пристайко, Украина не планирует отмечать День Победы.