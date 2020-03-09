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Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Украины в День Победы

Сенатор Алексей Пушков заявил, что лидерам западных стран ни к чему ехать в Киев на День Победы, так как Украина отказалась от отмечать этот праздник. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Так он прокомментировал слова бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина, который заявил, что если лидеры стран приедут на Парад Победы только в Москву, то это будет катастрофой.

«Катастрофа для Украины — не праздник в Москве, а сумятица в Киеве», — сказал сенатор.

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Пушков напомнил, что, по словам главы украинского МИДа Вадима Пристайко, Украина не планирует отмечать День Победы.

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Накануне Климкин в эфире телеканала «Обозреватель» сообщил, что Украина должна добиться того, чтобы лидеры западных стран приехали в Киев перед тем, как посетить Москву на День Победы 9 мая. Он заявлял, что это возможно, так как европейское сообщество отмечает день победы над нацизмом 8 мая.

По его словам, если западные лидеры приедут в Москву, то президент России Владимир Путин попытается заключить с ними договоренность по Украине. «Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая», — сказал бывший министр, отметив, что никто не думает, что главы государств приедут «только венки там возлагать».

Теги: Алексей Пушков, Павел Климкин, Парад Победы
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