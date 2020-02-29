В Киеве сообщили об отсутствии планов по празднованию Дня Победы

Украина не планирует отмечать День Победы 9 мая, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24».

«Нет, мы не собираемся праздновать 9 мая», — сказал он. Пристайко отметил, что Украина, «как и весь европейский континент», готова понять причины трагедии и простить друг друга. По словам министра, «именно в эту сторону должно идти празднование».

В мае прошлого года в Киеве прошла памятная акция в честь годовщины окончания Второй мировой войны. На мероприятии выступил тогдашний президент Украины Петр Порошенко, который заявил, что в Киеве сформировали «собственный сценарий и ритуал празднования Дня победы во Второй мировой войне». По его словам, Украине удалось «дистанцироваться от кремлевского «победобесия» и приблизиться к европейскому пониманию праздника. Он отметил, что в Киеве не пытаются присвоить общую победу над нацизмом, а годовщина победы — не повод «водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру».

С 2015 года на Украине изменили название Дня Победы, убрав из него упоминание о Великой Отечественной войне. С тех пор в стране празднуют День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.