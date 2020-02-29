Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
В Киеве сообщили об отсутствии планов по празднованию Дня Победы Политика, 07:21 СМИ узнали о желании Варфоломея собрать глав православных церквей Общество, 06:44 В Финляндии предложили отменить визы для жителей Петербурга Общество, 06:41 Bloomberg сообщил о потере богатейшими людьми $444 млрд за неделю Бизнес, 06:23 Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,8 тыс. человек Общество, 06:08 В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра Общество, 05:37 Число заболевших коронавирусом превысило 85 тыс. человек Общество, 05:09 В Монако зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Общество, 04:41 Полански получил премию «Сезар» как «лучший режиссер» Общество, 04:23 СМИ узнали о решении Греции заблокировать заявление НАТО по Идлибу Политика, 04:15 Reuters сообщил о желании Трампа устроить саммит с лидерами России и КНР Политика, 03:41 В Астраханской области при крушении частного вертолета погиб пилот Общество, 03:19 СМИ узнали о переносе саммита АСЕАН в США из-за коронавируса Политика, 03:01 Помпео будет присутствовать при подписании соглашения США с «Талибаном» Политика, 02:45
Политика ,  
0 

В Киеве сообщили об отсутствии планов по празднованию Дня Победы

Украина не планирует отмечать День Победы 9 мая, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24».

«Нет, мы не собираемся праздновать 9 мая», — сказал он. Пристайко отметил, что Украина, «как и весь европейский континент», готова понять причины трагедии и простить друг друга. По словам министра, «именно в эту сторону должно идти празднование».

Порошенко заявил об уходе Украины от «кремлевского победобесия»
Политика

В мае прошлого года в Киеве прошла памятная акция в честь годовщины окончания Второй мировой войны. На мероприятии выступил тогдашний президент Украины Петр Порошенко, который заявил, что в Киеве сформировали «собственный сценарий и ритуал празднования Дня победы во Второй мировой войне». По его словам, Украине удалось «дистанцироваться от кремлевского «победобесия» и приблизиться к европейскому пониманию праздника. Он отметил, что в Киеве не пытаются присвоить общую победу над нацизмом, а годовщина победы — не повод «водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру».

С 2015 года на Украине изменили название Дня Победы, убрав из него упоминание о Великой Отечественной войне. С тех пор в стране празднуют День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Теги: Украина, День победы, праздник
Материалы по теме
Украина поддержала позиции Турции и НАТО по ситуации в Идлибе
Политика
Украина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России
Бизнес
Украина пропишет курс на вступление в НАТО в новой военной стратегии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter