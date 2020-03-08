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В ПФР объяснили пенсию жительницы Омска в ₽50 тыс.

Информация о пенсии жительницы в размере 52, 5 тыс. руб. кажется достаточно правдоподобной, поскольку пенсия может быть значительно увеличена ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ), которая предусмотрена для ветеранов, инвалидов и обладателей некоторых почетных званий. Об этом сообщила начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова, передает «Вечерняя Москва».

«Разумеется, пенсию свыше 50 тыс. руб. нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна», — сказала Густова. При этом она отметила, что на размер пенсии влияет множество факторов, в том числе ЕДВ, набор социальных услуг для федеральных льготников, ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги, а также надбавки за работу на Крайнем Севере и вредных производствах.

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб.
Общество

О пенсии жительницы Омска в размере более 50 тыс. руб. ранее сообщила замглавы регионального отделения ПФР Наталья Смигасевич. По словам Смигасевич,  большой размер выплаты объясняется исключительно страховыми взносами и женщина получает пенсию на общих основаниях. Портал «Омск онлайн», в свою очередь, отмечал, что пенсионерка ранее была руководителем крупного производства.

Теги: пенсия, ПФР
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