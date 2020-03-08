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Общество ,  
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Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

Фото: Антон Гынгазов / Global Look Press

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Согласно решению суда, юноша будет находиться под домашним арестом до 7 мая 2020 года. В сообщении отмечается, что подозреваемый будет находиться не по месту совершения преступления.

Отмечается, что обвинение подростку не предъявили.

Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину
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Накануне в одном из жилых домов Петербурга обнаружили тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением. СК возбудил дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). По данным следствия, инцидент произошел в квартире подозреваемого, когда тот выстрелил в знакомого из ружья, а затем вынес тело на лестничную клетку.

Утром 8 марта подозреваемого задержали и допросили. По словам адвоката несовершеннолетнего, его подзащитный признал вину, но отметил, что выстрелили по неосторожности.

Мать подозреваемого, в свою очередь, считает убийство несчастным случаем, поскольку подростков связывали хорошие отношения. По ее мнению, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с оружием.

Теги: Санкт-Петербург, суд, арест
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