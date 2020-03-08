Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Согласно решению суда, юноша будет находиться под домашним арестом до 7 мая 2020 года. В сообщении отмечается, что подозреваемый будет находиться не по месту совершения преступления.

Отмечается, что обвинение подростку не предъявили.

Накануне в одном из жилых домов Петербурга обнаружили тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением. СК возбудил дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). По данным следствия, инцидент произошел в квартире подозреваемого, когда тот выстрелил в знакомого из ружья, а затем вынес тело на лестничную клетку.