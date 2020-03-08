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Защита заявила о планах семьи подозреваемого помочь родным убитого

Защита несовершеннолетнего, которого подозревают в убийстве 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге, планирует содействовать следствию, заявил РБК адвокат Артем Баконин.

Мать убитого в Петербурге школьника заявила о несчастном случае
Общество

По данным Следственного комитета, убийство произошло 7 марта. Следствие считает, что несовершеннолетний выстрелил в сверстника из ружья, а после вынес его тело на лестничную клетку.

«Фонтанка» и РЕН ТВ писали, что подростков было трое, инцидент произошел когда они отмечали день рождения, а отец подозреваемого работает в Третьем кассационном суде Санкт-Петербурга.

Мать погибшего подростка рассказала РБК, что ее сын и подозреваемый очень хорошо относились к друг-другу, а все случившееся – «нелепая случайность и трагедия». «Тут просто хранение оружие и неосторожное обращение с ним. Что-то пришло в голову взять это ружье и попугать, почему-то там оказался патрон», - сказала она.

Теги: Санкт-Петербург, убийство, школьник
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