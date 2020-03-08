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Додон прервал визит в Москву из-за появления коронавируса в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон прервал свой рабочий визит в Россию из-за первого подтвержденного случая заражения коронавирусом 2019-nCoV в Молдавии. Об этом он написал в своем Facebook.

Он сообщил, что принял решение прервать свой визит в Москву, где в ближайшие несколько дней было запланировано несколько встреч с руководством России.

«Сегодня я вернусь домой, чтобы в полной мере принять участие в преодолении этой проблемы», — написал Додон.

Как рассказал молдавский лидер, первый случай заражения китайским вирусом был выявлен в стране 7 марта. Заболела женщина, которая вернулась из Италии, она находится в тяжелом состоянии.

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Пациентку госпитализировали в специальное учреждение. Власти установили всех пассажиров рейса из Италии в Кишинев, которые летели вместе с заразившейся. Сейчас все они находятся на карантине у себя дома.

Додон также обратился ко всем представителям молдавской диаспоры, которые планируют в ближайшее время возвращаться в родную страну. Президент попросил их перед поездкой провериться на вирус 2019-nCoV.

Ранее стало известно, что два первых случая заражения коронавирусом из Китая, выявлены в Болгарии. По словам начальника штаба по противодействию коронавирусу и главы Военно-медицинской академии генерал-майора Венцислава Мутафчийского, пробы были взяты у четырех человек, которые подозревались на коронавирус. В итоге тестирование показало положительные результаты у двоих из них.

Теги: Игорь Додон, Молдавия, коронавирус
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