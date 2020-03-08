Додон прервал визит в Москву из-за появления коронавируса в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон прервал свой рабочий визит в Россию из-за первого подтвержденного случая заражения коронавирусом 2019-nCoV в Молдавии. Об этом он написал в своем Facebook.

Он сообщил, что принял решение прервать свой визит в Москву, где в ближайшие несколько дней было запланировано несколько встреч с руководством России.

«Сегодня я вернусь домой, чтобы в полной мере принять участие в преодолении этой проблемы», — написал Додон.

Как рассказал молдавский лидер, первый случай заражения китайским вирусом был выявлен в стране 7 марта. Заболела женщина, которая вернулась из Италии, она находится в тяжелом состоянии.