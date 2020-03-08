Число погибших при пожаре в Удмуртии выросло до трех

Фото: МЧС России

Число жертв пожара в поселке Игра в Удмуртии увеличилось до трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Ранее сообщалось об одном погибшем и семерых пострадавших.

Как рассказали в экстренной службе, информация о возгорании поступила утром 8 марта в 6:06 по местному времени (5:06 мск). Через десять минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, которые обнаружили, что многоквартирный жилой двухэтажный дом горит открытым пламенем.

Загорелась кровля здания и две квартиры. Под воздействием огня перекрытия обрушились. Из дома удалось эвакуировать 20 человек. По уточненной информации, трое человек погибли, еще девять пострадали.