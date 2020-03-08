При пожаре в Удмуртии погиб один человек и пострадали еще семеро

В Республике Удмуртия в многоквартирном жилом доме произошел серьезный пожар, во время которого пострадали люди, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Как пишет «РИА Новости», в результате один человек погиб, еще семь получили травмы.

Возгорание произошло в поселке Игра, в 75 км к северу от Ижевска. Там загорелись восемь квартир в двухэтажном жилом доме. Площадь пожара составила 150 кв. м. В 06:14 мск открытое горение удалось ликвидировать.

По данным «РИА Новости», погибший — ребенок, трое из семи пострадавших — дети.

Вечером 31 декабря 2019 года в удмуртском городе Глазов произошел пожар в психоневрологическом интернате. По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение режима одним из пациентов: он курил в постели.

В результате инцидента пострадали шесть человек, которые находились на содержании в интернате. Их госпитализировали с отравлением угарным газом. Из здания было эвакуировано более 500 человек.