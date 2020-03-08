Названы самые распространенные среди российских женщин профессии
Самой распространенной среди россиянок считается работа продавца. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата за три квартала 2019 года.
Продавцами трудятся 13,1% из всех работающих в стране женщин (таких на сентябрь 2019 года в России было 35,2 млн).
На втором месте по популярности среди женщин — работа в сфере образования: учителя, воспитатели, преподаватели вузов. Здесь занято 10,1% представительниц прекрасного пола.
Тройку лидеров замыкает сфера бизнеса и администрирования с долей 9,7% от всех работающих женщин.
В пятерку наиболее распространенных среди женщин профессий входят также специалисты по экономике и администрированию (7,3%) и средний медицинский персонал (6,7%).