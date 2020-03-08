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Названы самые распространенные среди российских женщин профессии

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Самой распространенной среди россиянок считается работа продавца. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Росстата за три квартала 2019 года.

Продавцами трудятся 13,1% из всех работающих в стране женщин (таких на сентябрь 2019 года в России было 35,2 млн).

На втором месте по популярности среди женщин — работа в сфере образования: учителя, воспитатели, преподаватели вузов. Здесь занято 10,1% представительниц прекрасного пола.

Тройку лидеров замыкает сфера бизнеса и администрирования с долей 9,7% от всех работающих женщин.

В пятерку наиболее распространенных среди женщин профессий входят также специалисты по экономике и администрированию (7,3%) и средний медицинский персонал (6,7%).

Deloitte назвал долю женщин во главе российских компаний
Бизнес

Накануне 8 Марта консалтинговая фирма Deloitte сообщила, что в России доля женщин — руководителей компании выше, чем в среднем по миру. Здесь они возглавляют каждую пятую компанию.

Такой показатель превышает общемировую статистику в 4,5 раза. При этом в Европе доля женщин среди CEO (руководители компаний, от английского Chief Executive Officer) еще выше — 34,8%.

Как показали исследования Deloitte, доля женщин среди руководителей топ-200 крупнейших компаний России составляет 6,5%.

Теги: женщины, профессии, Россия
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