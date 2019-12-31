В Удмуртии произошел пожар в психоневрологическом интернате

В психоневрологическом интернате в городе Глазов в Удмуртии произошел пожар, шесть пациентов пострадали. Проверку в связи со случившимся начал Следственный комитет, говорится в сообщении регионального управления ведомства.

Пожар в здании произошел вечером 31 декабря, между 17:00 и 18:00 по местному времени. При пожаре пострадали шесть человек, которые находились в интернате на социальном обслуживании, их всех госпитализировали. По предварительной версии, причиной случившегося стало то, что один из пациентов курил в постели вопреки правилам проживания.

Следователи изымают документы из учреждения, решается вопрос о проведении судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз, сообщили в СК.

Издание «Город Глазов» пишет со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, что из интерната после прибытия спасателей эвакуировали 535 человек. 15 из них, которые с трудом передвигались, пожарным пришлось выносить на руках. Пострадавшие при пожаре пациенты отравились угарным газом.