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Политика ,  
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СМИ сообщили о планах Яценюка возглавить Нацбанк Украины

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, глава политсовета партии «Народный фронт» хочет присоединиться к команде президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Strana.ua со ссылкой на источники в офисе главы государства.

В частности, по словам собеседников, он «намекает, что был бы хорошим главой НБУ (Национального банка Украины)». Как утверждают источники издания, в качестве аргумента экс-премьер приводит свое умение вести переговоры с Международным валютным фондом».

По данным издания, «примкнуть к новой власти» стремится не только Яценюк, но и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. Однако офис Зеленского старается дистанцироваться от Яценюка из опасений, что рейтинг президентской партии «Слуга народа» «совсем скоро будет на уровне рейтинга Яценюка». Сейчас рейтинг «Народного фронта» держится на уровне 0,5%, в то время как в 2014 году он составлял почти 20%, отмечает издание.

Яценюк занимал должность премьер-министра с 2014 по 2016 год. В октябре 2019 года Strana.ua со ссылкой на источники писала, что его кандидатуру рассматривают на пост вице-премьера, в том числе из-за необходимости провести сложные переговоры с МВФ о возобновлении сотрудничества, а также об открытии новой кредитной программы. Представитель Яценюка эти данные опровергла.

5 марта издание Obozrevatel со ссылкой на источники сообщило, что власти Украины планируют заменить руководство Нацбанка. В публикации говорилось, что финансовый комитет Верховной рады намерен провести встречу с главой регулятора Яковом Смолием на следующей неделе.

Теги: Арсений Яценюк, Украина, Нацбанк Украины
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