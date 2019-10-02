Представитель Яценюка опровергла данные о его назначении вице-премьером

Бывший глава украинского правительства Арсений Яценюк не ведет переговоры о назначении на пост вице-премьера. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

«В последнее время социальными сетями и медиа распространяется информация о том, что Арсений Яценюк может занять пост первого вице-премьера Украины. Эта информация не соответствует действительности», — сказала она.

По ее словам, никаких переговоров о вхождении Яценюка в нынешнее правительство не ведется и не планируется.

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в кабмине писало, что Яценюка рассматривают на должность первого вице-премьера Украины. Собеседники отмечали, что поводом стала необходимость провести сложные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о возобновлении сотрудничества, а также об открытии новой кредитной программы.