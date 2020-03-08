Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Видеозапись с поздравлением главы государства размещена на сайте телеканала «Россия 24».

«Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», — обратился российский лидер.

Глава государства указал на то, что россиянкам «каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе».

Президент также отметил способность представительниц прекрасного пола всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными, а также «беззаветно любить, глубоко сопереживать, а также радостью и терпеньем заботиться о близких». Путин назвал важным тот факт, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что у своих мам дочери учатся такому отношению к жизни, к семье, к будущим детям.

Также Путин выразил особые слова признательности женщинам, посвящающим себя материнству, которые воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь. Президент назвал этот труд ответственным, непростым, но «самым благородным».

«От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда, а не только 8 марта», — заключил президент.