Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей в Коми

ДТП произошло на трасе Сыктывкар — Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми. В результате погибли шесть человек, пострадали двое детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД по региону.

Авария произошла в субботу в 21:54 мск в результате столкновения автомобилей Renault Duster и Renault Megane. Четверо погибших — из автомобиля Renault Megane, еще двое — из Renault Duster. Травмы получили двое детей, находившихся в Renault Duster. Их доставили в Нижнеодесскую больницу № 1 (ГБУЗ РК).

Сотрудники МЧС России проводили деблокирование пострадавших. К ликвидации последствий аварии привлекли силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). В их числе — 17 человек и семь семь единиц техники.

На месте происшествия работают оперативные службы. Выясняются подробности случившегося.

7 марта при столкновении грузовика «КамАЗ» и легкового автомобиля Lada Granta в Иркутской области погибли три человека.