Золотов анонсировал замену бумажных лицензий на оружие на карточки

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В Росгвардии разрабатывают федеральную платформу по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управлению охранными услугами, в рамках которой планируют заменить бумажные лицензии на пластиковые карты. Об этом сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов, передает «Российская газета».

Он пояснил, что Росгвардия переходит на реестровую модель (от предоставления результата госуслуги в виде бумажного документа к записи в электронном реестре. — РБК) и начнет выдачу электронных лицензий и разрешений. «То есть вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку», — отметил он.

Кроме того, Золотов рассказал, что разрабатываемая платформа сформирует «единое электронное взаимодействие» для всех участников оборота оружия, в котором будут участвовать как владельцы оружия, так и оружейные заводы и юридические лица, которые продают, хранят или используют оружие при выполнении уставных задач.

В октябре 2018 года владельцев оружия обязали в течение трех дней сообщать Росгвардии о своем фактическом местонахождении, если они покидают место прописки с оружием. Меру ввели через несколько дней после стрельбы в колледже в Керчи, когда студент Владислав Росляков устроил там взрыв и открыл огонь по учащимся из купленного им ружья.