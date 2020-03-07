Появилось видео первого проезда пригородного поезда из Керчи в Анапу

Агентство Крыминформ опубликовало на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлен первый проезд рельсового автобуса по Крымскому мосту. Состав следовал из Керчи в Анапу.

Видео снято с помощью квадрокоптера. На кадрах видно, как пригородный поезд, состоящий из трех вагонов, едет по железнодорожной части моста.

https://www.instagram.com/p/B9cDRzGKcGa/

7 марта открылось железнодорожное сообщение между Крымом и Краснодарским краем. С вокзала Керчи отправился первый рельсовый автобус в Анапу.

Южная пригородная пассажирская компания начала продавать билеты 2 марта. Проезд между городами стоит 439 руб. В Южной пригородной пассажирской компании сообщали, что из Керчи в Анапу и обратно будут ходить два рельсовых автобуса, вмещающие 280 пассажиров. По будням будут выполняться по два рейса, а по выходным — по три.