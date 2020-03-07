Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Между Крымом и Краснодарским краем открылось железнодорожное сообщение. Первый пригородный поезд отправился из Керчи в Анапу, сообщает Крыминформ.

Агентство также опубликовало в своем аккаунте в Instagram видео, на котором показано оформление поездов. Крыминформ отмечает, что между городами по Крымскому мосту будут курировать рельсовые автобусы, окрашенные в белый и синий цвета. На вагонах также изобразили арки моста, чаек, горы и дельфинов.

https://www.instagram.com/p/B9bOGOxpCVw/

Продажа билетов на поезда, соединяющие Керчь и Анапу, началась 2 марта. Южная пригородная пассажирская компания отмечала, что в пятницу и выходные дни будет по три рейса из Крыма в Краснодарский край и обратно, а по будням — по два рейса. Время в пути составляет два часа. По данным ЮПК, стоимость проезда до конечной станции — 439 руб.

https://www.instagram.com/p/B9bZmNvqcq2/