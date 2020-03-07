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Путин предложил не учитывать инвестиции для упрощенной выдачи гражданства

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Исключительно «экономические» критерии не будут влиять на предоставление российского гражданства по упрощенному порядку. Об этом говорится в поручениях президента Владимира Путина по миграционной политике, которые опубликованы на сайте Кремля.

По его словам, подобные иностранные граждане получат возможность находиться в России в миграционном статусе «длительное пребывание» или «постоянное проживание».

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Упрощенное гражданство смогут получить те, кто приехал из стран, близких России в социокультурном отношении, кто имеет «позитивные социальные связи» в государстве или находится в уязвимом положении. В особом порядке гражданство будут предоставлять «особо ценным» для России иностранцам, также следует из поручений президента.

Путин поручил реформировать институт гражданства и миграционные режимы, так как, по мнению президента, действующие правила недостаточно унифицированы и ясны. Глава государства заявил, что институт выдачи разрешений на временное проживание «себя изжил», потому что документы нередко покупают. Путин предложил сделать вид на жительство основным статусом, после которого человек может претендовать на российское гражданство.

Теги: Владимир Путин, гражданство, инвестиции
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