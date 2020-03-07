Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 67,52 (+1,33) Quote, 06 мар, 14:01
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 75,84 (+2,16) Quote, 06 мар, 14:01
Захарова заявила о шнуре и стекле из-за слов Зеленского о Донбассе Политика, 19:28 «Авангард» сравнял счет в серии с «Салаватом Юлаевым» Спорт, 19:19 Обрушение карантинного центра в Китае. Фоторепортаж Общество, 19:13  Футболист сборной России Комличенко забил первый гол в РПЛ Спорт, 18:59 Путин предложил давать гражданство «ценным» иностранцам в особом порядке Общество, 18:57 Власти предварительно диагностировали коронавирус у женщины в Подмосковье Общество, 18:47 «Барыс» одержал третью победу в серии с «Металлургом» в Кубке Гагарина Спорт, 18:11 Российские биатлонистки упустили медаль в эстафете на этапе Кубка мира Спорт, 18:09 В Китае обрушился отель с отправленными на карантин из-за коронавируса Общество, 17:44 Глава правящей партии Италии сообщил о заражении коронавирусом Общество, 17:41 Шведская лыжница впервые в карьере победила на этапе Кубка мира Спорт, 17:26 Зеленский сравнил свое президентство с дырявой лодкой Политика, 17:20 Путин предложил отменить разрешения на временное проживание в России Общество, 17:16 Альфа-банк сообщил о разблокировке карт клиентов Финансы, 16:58
Политика ,  
0 

Захарова заявила о шнуре и стекле из-за слов Зеленского о Донбассе

Мария Захарова (Фото: MFA Russia / Global Look Press)

Перенос Украиной пунктов минских соглашений помешает урегулированию ситуации в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«В общественном транспорте на окнах «запасного выхода» написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится», — прокомментировала она слова президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Политика

Зеленский в интервью The Guardian отмечал, что сторонам нужно быть гибкими к минским соглашениям, которые Киев подписал под давлением. «В Минске есть пункты, если мы их немного передвинем, то к чему плохому это может привести», — заявлял украинский лидер.

Зеленский также сообщал, что Украина может отказаться от переговоров с Россией по Донбассу, если через год не получится добиться прогресса. По его словам, у него есть два или три плана на случай отказа от переговоров, однако украинский лидер не раскрыл детали.

Первый зампред Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что если это произойдет, ситуация станет непредсказуемой.

Теги: МИД России, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Материалы по теме
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Политика
Партия «Голос» Вакарчука представила план «холодной» деоккупации Донбасса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter