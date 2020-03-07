Захарова заявила о шнуре и стекле из-за слов Зеленского о Донбассе

Мария Захарова (Фото: MFA Russia / Global Look Press)

Перенос Украиной пунктов минских соглашений помешает урегулированию ситуации в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«В общественном транспорте на окнах «запасного выхода» написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится», — прокомментировала она слова президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский в интервью The Guardian отмечал, что сторонам нужно быть гибкими к минским соглашениям, которые Киев подписал под давлением. «В Минске есть пункты, если мы их немного передвинем, то к чему плохому это может привести», — заявлял украинский лидер.

Зеленский также сообщал, что Украина может отказаться от переговоров с Россией по Донбассу, если через год не получится добиться прогресса. По его словам, у него есть два или три плана на случай отказа от переговоров, однако украинский лидер не раскрыл детали.