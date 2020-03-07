Украинский эксперт предложил усилить флот «секонд-хэнд» кораблями из США

Использование списанных военных кораблей из США может позволить Украине усилить позиции на Черном море. Об этом заявил украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Видео выступления размещено изданием «Главком».

«Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США», — сказал эксперт. По его словам, американские власти могли бы в сжатые сроки передать Киеву «хотя бы секонд-хэнд» корабли с ракетным оружием. «Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Черном море», — считает Самусь.

В конце февраля командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что после 2014 года Россия перевооружила все корабли в Крыму. По словам Воронченко, сейчас у России на Черном море есть 24 корабля, 12 из которых — носители ракетного оружия. Кроме того, Россия, как утверждает Воронченко, более чем вдвое увеличила количество подлодок — с двух до семи.