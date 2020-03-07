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Вирус из Китая ,  
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Ученые из Китая обнаружили изменения в симптомах коронавируса

Ученые из Китая заметили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом по сравнению с началом вспышки заболевания. У тех, кто заболел позднее, они проявлялись не так явно. Об этом сообщается на портале Social Science Research Network (SSRN).

Исследователи разделили 89 пациентов Народной больницы Уханьского университета на две группы. К первой отнесли 31 человека, заразившегося в период с 16 по 22 января, ко второй — 58 человек, заболевших с 23 по 29 января.

У большинства пациентов из первой группы наблюдались высокая температура, слабость, боль в мышцах, а также отделение мокроты и пониженный уровень лимфоцитов. У заболевших из второй группы эти симптомы отсутствовали или были выражены слабее. Однако другие симптомы — кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди — у пациентов из обеих групп различались незначительно.

По мнению ученых, коронавирус нового типа может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп. Он также может не проявлять себя в организме довольно длительное время.

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года. В организации заявили, что медики не располагают информацией, как будет развиваться вирус в разных климатических условиях, и не исключают его способность к распространению в теплые периоды.

Теги: коронавирус, Китай, симптомы
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