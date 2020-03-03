В Москве после ДТП с маршруткой госпитализировали трех человек

Фото: Helicopter / mobrep.ru

В московском районе Митино трех человек, включая ребенка, госпитализировали после ДТП с маршруткой. Об этом РБК сообщили пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 15:30 мск по адресу: ул. Генерала Белобородова, д. 32. Водитель маршрутного такси не справился с управлением и въехал в мачту освещения.

Ранее ТАСС со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщал, что травмы получили семь человек. По информации агентства, одну из пострадавших эвакуировали с места происшествия санитарным вертолетом.

Ранее, 16 февраля, в Пензе при столкновении маршрутки и легкового автомобиля Chevrolet пострадали семь человек. По данным МВД, среди пострадавших были три пассажира маршрутки, в том числе ребенок, а также двое взрослых и двое детей, находившихся в Chevrolet. Всех их госпитализировали.