СМИ сообщили о возможных потерях Японии из-за отмены Олимпийских игр

Если из-за распространения коронавируса Япония отменит летние Олимпийские игры в Токио, страна может потерять 7,8 трлн йен ($74,2 млрд), сообщает агентство Kyodo со ссылкой на подсчеты японской финансовой компании SMBC Nikko Securities.

Олимпийские игры в Токио должны состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года. SMBC Nikko Securities считает, что проведение Олимпиады создает спрос на товары и услуги объемом в 670 млрд йен ($6,5 млрд). По данным компании, в случае отмены соревнований ВВП страны сократится на 1,4% в год.

Как предполагает SMBC Nikko Securities, Олимпийские игры могут отменить, если ситуация вокруг нового типа коронавируса не нормализуется до июля. При таком сценарии доходы японских корпораций в 2020 году упадут на 24,4% по сравнению с прошлым годом.

Ранее агентство Kyodo передавало, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в Японии достигло 1 тыс. человек. Из них свыше 700 человек — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который почти месяц находился на карантине в порту Йокогамы. От осложнений, вызванных вирусом, в стране погибли 12 заболевших.