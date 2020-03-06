В Химках загорелось здание школы бокса

Фото: МЧС РФ

В подмосковных Химках вечером 6 марта произошел пожар в трехэтажном здании на ул. Репина, 6. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в здании расположен боксерский клуб «Химки».

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 20:17. Огонь вспыхнул на втором этаже и был локализован в 22:04 на площади 1,5 тыс. кв. м. В тушении пожара участвуют 63 человека и 18 единиц техники.

По предварительной информации МЧС, в горящем здании отсутствовали люди.

Утром 6 марта в центре Москвы эвакуировали несколько десятков человек из-за пожара в здании в Вознесенском переулке. В здании располагался отель «Неаполь», в котором загорелось перекрытие между первым этажом и подвальным помещением на площади 5 кв. м.