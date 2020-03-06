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В центре Москвы из-за пожара эвакуировали отель

Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Несколько десятков человек эвакуировали из административного здания в Вознесенском переулке в центре Москвы из-за пожара. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В пресс-службе уточнили, что возгорание произошло по адресу: Вознесенский переулок, дом 12, строение 3. Согласно данным открытых источников, по этому адресу располагается отель «Неаполь».

Возгорание началось между подвальным помещением и первым этажом здания, уточнили в пресс-службе. Там загорелось перекрытие на площади 5 кв. м. В 07:52 мск пожар удалось ликвидировать, сообщили в МЧС.

В пресс-службе отметили, что еще до прибытия пожарных из здания вывели более 30 человек. О пострадавших не сообщалось.

В отеле «Неаполь» отказались комментировать РБК информацию о пожаре.

Башню «Федерация Восток» в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе
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Ранее, 26 февраля, в Москве эвакуировали 96-этажную башню «Федерация Восток» в «Москва-Сити». Из здания вывели около 1100 человек. Эвакуацию начали из-за анонимного сообщения о бомбе. Кроме того, неизвестные сообщали о минировании храма Христа Спасителя, здания Люблинского, Лефортовского, Басманного, Чертановского и Коптевского судов.

Теги: отель, пожар, Москва, новости РБК
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