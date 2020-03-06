В центре Москвы из-за пожара эвакуировали отель

Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Несколько десятков человек эвакуировали из административного здания в Вознесенском переулке в центре Москвы из-за пожара. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В пресс-службе уточнили, что возгорание произошло по адресу: Вознесенский переулок, дом 12, строение 3. Согласно данным открытых источников, по этому адресу располагается отель «Неаполь».

Возгорание началось между подвальным помещением и первым этажом здания, уточнили в пресс-службе. Там загорелось перекрытие на площади 5 кв. м. В 07:52 мск пожар удалось ликвидировать, сообщили в МЧС.

В пресс-службе отметили, что еще до прибытия пожарных из здания вывели более 30 человек. О пострадавших не сообщалось.

В отеле «Неаполь» отказались комментировать РБК информацию о пожаре.