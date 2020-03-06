СМИ сообщили об отказе Air Baltic пустить актера Ефремова в самолет

Михаил Ефремов (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Сотрудники авиакомпании Air Baltic не пустили на борт самолета, вылетавшего из Санкт-Петербурга в Ригу, актера театра «Современник» Михаила Ефремова. Об этом со ссылкой на источники сообщают издания 78.ru и «Фонтанка».

Как рассказали источники изданий, актеру отказали в полете из-за того, что он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данным «Фонтанки», инцидент произошел в аэропорту Пулково 6 марта. Газета указывает, что в отношении Ефремова составили протокол об административном правонарушении. В то же время источник 78.ru в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники полиции протокол составлять не стали, так как актер «вел себя прилично».

Представитель Ефремова заявил РБК, что не комментирует эту ситуацию. В пресс-службе аэропорта Пулково РБК посоветовали обратиться за комментарием в Air Baltic. РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании.

Год назад Ефремов оказался в центре скандала из-за своего поведения на гастролях «Современника» в Самаре.

Во время спектакля 7 марта один из зрителей начал выкрикивать из зала требование говорить громче. Ефремов вступил с ним в перепалку, используя нецензурную лексику, зрители ему аплодировали. После спектакля издание «МК в Самаре» опубликовало статью, в которой говорилось, что Ефремов был пьян, путал текст и опоздал с выходом на сцену на полчаса.