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СМИ сообщили об отказе Air Baltic пустить актера Ефремова в самолет

Михаил Ефремов (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Сотрудники авиакомпании Air Baltic не пустили на борт самолета, вылетавшего из Санкт-Петербурга в Ригу, актера театра «Современник» Михаила Ефремова. Об этом со ссылкой на источники сообщают издания 78.ru и «Фонтанка».

Как рассказали источники изданий, актеру отказали в полете из-за того, что он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данным «Фонтанки», инцидент произошел в аэропорту Пулково 6 марта. Газета указывает, что в отношении Ефремова составили протокол об административном правонарушении. В то же время источник 78.ru в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники полиции протокол составлять не стали, так как актер «вел себя прилично».

Представитель Ефремова заявил РБК, что не комментирует эту ситуацию. В пресс-службе аэропорта Пулково РБК посоветовали обратиться за комментарием в Air Baltic. РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании.

Год назад Ефремов оказался в центре скандала из-за своего поведения на гастролях «Современника» в Самаре.

Во время спектакля 7 марта один из зрителей начал выкрикивать из зала требование говорить громче. Ефремов вступил с ним в перепалку, используя нецензурную лексику, зрители ему аплодировали. После спектакля издание «МК в Самаре» опубликовало статью, в которой говорилось, что Ефремов был пьян, путал текст и опоздал с выходом на сцену на полчаса.

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Сам Ефремов, комментируя скандал, заявил, что это была «сложная пьеса для самарского зрителя». Директор театра «Современник» Игорь Попов говорил позднее, что в спектакле «Не становись чужим», который шел в Самаре, Ефремов играет «старого и малосимпатичного человека» и отвечал на реплику зрителя в образе своего героя. «Безусловно, опытному артисту не стоило этого делать», — говорил о случившемся Попов.

Теги: Air Baltic, актер, вытрезвители, Санкт-Петербург, новости РБК
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