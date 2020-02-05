Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 63,17 (-0,26) Quote, 12:47
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 69,74 (-0,38) Quote, 12:47
В Китае ухудшили прогноз по потреблению нефти из-за коронавируса Экономика, 23:51 СМИ сообщили о входе сирийских войск в город Саракиб в Идлибе Политика, 23:43 При жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула погиб один человек Общество, 23:31 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 5 февраля Общество, 23:26 Около 500 человек эвакуировали из ТЦ «Круг» в Москве из-за возгорания Общество, 23:00 Экс-кандидат в президенты от республиканцев поддержал импичмент Трампа Политика, 22:56 Власти назвали причину крушения самолета в Стамбуле Общество, 22:31 СК начал проверку после побега ребенка из детсада в Москве Общество, 22:29 ВОЗ предупредила об отсутствии эффективного способа лечения коронавируса Общество, 22:21 Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 120 Общество, 22:09 Россия предложила США восстановить выдачу виз официальным лицам Политика, 21:57 ЦСКА победил «Норшелланн» в товарищеском матче Спорт, 21:40 Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе Общество, 21:40 Вашингтон пригрозил принять меры против «Роснефти» из-за Венесуэлы Политика, 21:36
Общество ,  
0 

Около 500 человек эвакуировали из ТЦ «Круг» в Москве из-за возгорания

Около 500 человек эвакуировали из здания торгового центра «Круг» в Москве из-за возгорания на площади 0,5 кв. м. К настоящему времени возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Информация о возгорании по адресу: улица Старокачаловская, дом 1, корпус 1 поступила в 20:00. В результате произошло загорание жировых отложений.

Ранее пожар в одноэтажном здании на площади 1,5 тыс. кв. м произошел в поселке Лобаново (Истринский район Московской области). К моменту прибытия спасателей на место возгорания наблюдалось открытое горение внутри ангара высотой 20 м из сэндвич-панелей. В результате происшествия пострадал один человек. 

Теги: Москва, торговый центр, возгорание, ГУ МЧС по Москве, новости РБК
Материалы по теме
В столярном цехе в Ростовской области произошел пожар
Общество
На складе в Подмосковье произошел пожар на площади более 2 тыс. кв. м
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter