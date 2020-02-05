Около 500 человек эвакуировали из ТЦ «Круг» в Москве из-за возгорания

Около 500 человек эвакуировали из здания торгового центра «Круг» в Москве из-за возгорания на площади 0,5 кв. м. К настоящему времени возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Информация о возгорании по адресу: улица Старокачаловская, дом 1, корпус 1 поступила в 20:00. В результате произошло загорание жировых отложений.

Ранее пожар в одноэтажном здании на площади 1,5 тыс. кв. м произошел в поселке Лобаново (Истринский район Московской области). К моменту прибытия спасателей на место возгорания наблюдалось открытое горение внутри ангара высотой 20 м из сэндвич-панелей. В результате происшествия пострадал один человек.