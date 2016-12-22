Путин ответил на вопрос о здоровье фразой «не дождетесь»

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что его здоровье такое же, как и у всех.

Отвечая на вопрос о том, как он себя чувствует, глава государства пошутил: «Не дождетесь!». «Я, слава богу, занимаюсь спортом, и все у меня в порядке, стараюсь за ним следить. Но так же, как и у всех, в межсезонье могут быть какие-то там гриппы и другое с этим связанное. На сегодняшний день все в порядке», — подчеркнул Путин.

В январе этого года, комментируя информацию о здоровье президента США Дональда Трампа, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует подробно и публично, как это делают в США, отчитываться о состоянии здоровья Владимира Путина. Песков заключил, что в российском законодательстве «обязательное обнародование данных о здоровье президента не предусмотрено». Он подчеркнул, что Путин «может дать фору многим».