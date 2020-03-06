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«Садовод» объяснил видео с большим количеством скорых проверкой в отеле

Отель Gardener (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Гендиректор торгового комплекса «Садовод» Владислав Новиков рассказал РБК, что 21 февраля в отеле Gardener, который располагается рядом с рынком, проходила проверка постояльцев на предмет заболевания коронавирусом. Так он прокомментировал распространенное в сети видео с большим количеством машин скорой помощи возле ТК «Садовод».

«Вчера почему-то возник этот вброс. Проверяли постояльцев отеля, заезд на территорию которого осуществлялся через рынок», — сказал Новиков, отметив, что гостиница не входит в состав ТК «Садовод» ни на правах собственности, ни на правах аренды.

«Там живут граждане Китая, их проверяли на инкубационный период коронавируса, поэтому приезжали со скорой помощью. Хотя ранее я давал официальную информацию, что с 1 февраля никто туда больше не заселялся», — добавил гендиректор «Садовода». По его словам, проверка была организована миграционными службами.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили РБК участие подразделений полиции в проверке. Представители ООО «Держава» (гостиница Gardener) отказались комментировать РБК эту информацию. РБК направил запрос в Роспотребнадзор, а также обратился за комментарием в оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее пользователи социальной сети Twitter распространили запись, на кадрах которой видно, как у ТК «Садовод» припаркованы по меньшей мере 11 машин скорой помощи.

Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса был введен властями Москвы 5 марта. Согласно распоряжению, всем гражданам, прибывшим из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, в течение 14 дней следует обеспечить самоизоляцию на дому: не посещать работу, учебу и, по возможности, «общественные места». Также в случае возвращения граждан в Россию с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания, они обязаны сообщать об этом на горячую линию, а в случае появления симптомов — вызывать врача на дом, уточнялось в документе.

Теги: рынок, коронавирус, проверка, новости РБК
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