«Садовод» объяснил видео с большим количеством скорых проверкой в отеле

Отель Gardener (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Гендиректор торгового комплекса «Садовод» Владислав Новиков рассказал РБК, что 21 февраля в отеле Gardener, который располагается рядом с рынком, проходила проверка постояльцев на предмет заболевания коронавирусом. Так он прокомментировал распространенное в сети видео с большим количеством машин скорой помощи возле ТК «Садовод».

«Вчера почему-то возник этот вброс. Проверяли постояльцев отеля, заезд на территорию которого осуществлялся через рынок», — сказал Новиков, отметив, что гостиница не входит в состав ТК «Садовод» ни на правах собственности, ни на правах аренды.

«Там живут граждане Китая, их проверяли на инкубационный период коронавируса, поэтому приезжали со скорой помощью. Хотя ранее я давал официальную информацию, что с 1 февраля никто туда больше не заселялся», — добавил гендиректор «Садовода». По его словам, проверка была организована миграционными службами.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили РБК участие подразделений полиции в проверке. Представители ООО «Держава» (гостиница Gardener) отказались комментировать РБК эту информацию. РБК направил запрос в Роспотребнадзор, а также обратился за комментарием в оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее пользователи социальной сети Twitter распространили запись, на кадрах которой видно, как у ТК «Садовод» припаркованы по меньшей мере 11 машин скорой помощи.