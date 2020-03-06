МИД потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США

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Российский МИД передал испанским властям ноту с предложением отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, задержанной в Мадриде по запросу Вашингтона. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция доступна на странице ведомства в Facebook.

«МИД Испании уже получил ноту от российского дипведомства. [Нота] выражала серьезную озабоченность беспрецедентным задержанием и помещением под стражу российской гражданки», — сказала Захарова. Кроме того, по ее словам, МИД потребовал от американских властей отозвать запрос на экстрадицию.

Официальный представитель МИДа отметила, что ведомство принимает все меры для обеспечения прав и интересов Красиловой. В частности, в Мадрид уже направили сотрудника консульского отдела посольства, который посетил россиянку в тюрьме, уточнила она.

«Призываем Мадрид не предпринимать шаги, которые могут усугубить ситуацию», — добавила Захарова. По ее словам, позиция испанских властей в отношении задержания россиянки будет «иметь прямые последствия для двусторонних связей» России и Испании.